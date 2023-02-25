Инцидент произошел после встречи между Эльче и Бетисом, завершившейся победой команды из Севилье со счетом 3:2. Такой результат и ключевые решения арбитра поединка испортили "зелено-полосатым" их юбилей.

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Обостренное чувство справедливости

Эльче, занимающий последнюю позицию в Ла Лиге, неожиданно забил два скорых гола Бетису, претендующего на зону ЛЧ. Но впоследствии команда из Севильи отыграла три мяча, которые переплетались с ключевыми решения арбитра матча Хосе Иглесиаса Вильянуевы – три красных карты Эльче, три пенальти и еще и незафиксированный офсайд игрока Бетиса.

Кстати говоря, В 2023-м Эльче отмечает столетие, но большой юбилей пройдет в негативной атмосфере.

После насыщенного на эмоции и события матча представители Эльче требовали от судейства уважения и справедливого отношения. Хотя и руководство "зелено-полосатых" сделало это далеко в неадекватной форме. Судей поединка агрессивно преследовали владелец клуба Кристиан Брагарник, спортивный директор Серхио Мантекон и генеральный директор Педро Шинокка, которые на месте хотели разобраться с арбитрами. Самосуду помешала только полиция. Главный арбитр матча Вильянуева впоследствии в рапорте описал ситуацию.

После того, как мы вошли в тоннель после окончания игры, к моему помощнику рвался Серхио Мантекон. Он кричал: "Вы негодяи, сукины дети!". Мантекон пытался пробиться к нам, несколько раз провоцировал полицейских. То же делал Педро Шинокка и подносил к нашим лицам свой телефон: "Я записываю тебя, сукин сын". У двери нашей раздевалки стоял господин Кристиан Брагарник и обратился в арбитражную бригаду с такими словами: "Вы отсюда не уйдете",

– написал арбитр.

Ельче в этом сезоне