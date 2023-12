Рішення суду Європейського союзу, яке було винесене 21 грудня, відкрито дає право на створення Суперліги. Цей вердикт показав, що ФІФА та УЄФА, які блокували ідею та погрожували дискваліфікацією клубам-ініціаторам, перевищували свої обов'язки.

Варте уваги Суперліга проти УЄФА: що треба знати про революцію у футболі, яка може вбити Лігу чемпіонів

У Ла Лізі погрожують виключенням із чемпіонату

Федерації топових європейських ліг миттєво відреагували на вердикт суду ЄС, який їх неабияк розчарував. Асоціації виступили проти створення Суперліги, яка шкідливо впливатиме на футбол в цілому. Адже ще один футбольний турнір зробить календар змагань ще завантаженішим та створить проблеми для внутрішніх чемпіонатів.

Вже "проти" Суперліги висловились представники італійської, англійської футбольних федерацій. Вслід за ними свою негативну думку щодо створення нового турніру "вилили" в іспанській Ла Лізі. Президент ліги Хав'єр Тебас вважає, що європейська футбольна Суперліга ніколи не буде створена через юридичну складову.

В офіційній заяві Ла Ліги звернулись до клубів, які так палко підтримують ідею Суперліги. Мова йде про топові гранди місцевого футболу Реал та Барселону. В Іспанії готові виключити із чемпіонату ті колективи, які далі агітуватимуть за створення нового турніру та виступів у цих змаганнях.

Ла Ліга, єдина ліга, яка брала участь у розгляді, вітає цю заяву, що відповідає офіційній позиції, висловленій безпрецедентними 23 національними урядами ЄС і Єврозони, які приєдналися до футбольної та спортивної спільноти в цілому, захищаючи футбольну піраміду від сепаратистських моделей, таких як так звана європейська Суперліга,

– йдеться у заяві.

Також в іспанській першості зазначають, що створення подібного турніру негативно вплине не лише на футбольну складову. Створення Суперліги призведе до зменшення кількості робочих місць та різко скоротить надходження податків до державної скарбнички на всьому континенті.

До теми Федерації постали проти команд: італійські клуби отримали погрози за можливу участь у Суперлізі

Як іспанські клуби реагують на створення Суперліги

Однією із перших команд Ла Ліги, яка виступила проти створення нового турніру, стала каталонська Жирона. Клуб Артема Довбика та Віктора Циганкова офіційно оголосив, що не підтримує ідею створення Суперліги.

До цієї когорти іспанських клубів, які не в захваті від рішення суду ЄС на користь Суперліги, доєднались мадридське Атлетіко та Севілья.

Родина європейського футболу не хоче Суперлігу. Клуби топ-5 чемпіонатів, за винятком Реала та Барселони, не хочуть Суперлігу. Ми будемо підтримувати національні чемпіонати,

– йдеться у заяві Атлетіко.

Реал проігнорував акцію протесту проти Суперліги

21 грудня в місцевій пресі з'явилась інформація, що перед поєдинками 18-го туру Ла Ліги клуби відкрито засудять створення Європейської Суперліги. Акції протесту повинні були відбутись майже в усіх поєдинках, окрім матчу за участю Реала, який виступає "за" створення нового турніру.

Однак не сталось, як про це зазначалось у ЗМІ. На трибунах можна було побачити банери з фразою "Earn it on the pitch" або іспанською – "Ganatelo en el campo", що означає "Здобудь на полі". Ця фраза періодично з'являлась на рекламних щитах, які були навколо футбольного поля.

Також напис англійською був зображений у нижньому правому кутку екрана під час трансляцій матчів одразу чотирьох поєдинків. Виключенням тут не стала зустріч Реала проти Алавеса.

Додамо, що перед трьома із чотирьох поєдинків Ла Ліги, які відбулись 21 грудня, футболісти обох клубів зробили спільні фото з відповідним банером "Ganatelo en el campo".



Акція "проти" Суперліги перед матчем Бетіс – Жирона / Скриншот із трансляції

До слова. Футболісти Реала вийшли на матч проти Алавеса у футболках на підтримку свого захисника Давіда Алаби, який порвав "хрести" у попередньому турі проти Вільярреала.

Цікаво, чи змінять свою риторику Барселона та Реал після офіційної реакції Ла Ліги, її президента та акцій протесту усіх їх суперників у першості?