Продовжують насолоджуватись: Ла Ліга пригадала чудернацький асист Довбика проти Атлетіко – відео

Жирона вже готується до наступного матчу проти Альмерії. Натомість у Ла Лізі вирішили ще раз насолодитись моментом із попередньої гри Жирони в іспанській першості проти мадридського Атлетіко.

Поєдинок, який відбувся 3 січня 2024 року, перетворився у справжню гольову перестрілку. Жирона та Атлетіко настріляли на обох 7 голів, а матч закінчився домашньою перемогою підопічних Мічела Санчеса 4:3.

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У Ла Лізі не перестають захоплюватись українцем

Віктор Циганков пропустив цей поєдинок, а Артем Довбик вийшов у старті Жирони та відзначився асистом на Дейлі Блінда під час третього м'яча від господарів. На 67-й хвилині український форвард покинув поле.

Після цього матчу команди вже провели свої кубкові зустрічі. Однак у Ла Лізі вирішили пригадати асист Довбика та Блінда у протистоянні Жирона – Атлетіко. Для захисника цей гол став дебютним за "червоно-білих". У соцмережах іспанської першості опублікували відео цієї результативної дії українця проти "матрацників".

Відео асиста Довбика у грі Жирона – Атлетіко

Відзначимо, що 6 січня Жирона здобула виїзну перемогу над Ельче 0:2 у рамках 1/16 фіналу Кубка Короля. Довбик вийшов на заміну, але не забив. Натомість у другому поєдинку поспіль відзначився Блінд.

Наступний виїзний матч Жирони проти Альмерії розпочнеться 14 січня о 15:00. Нагадаємо, що у цій грі вже зможе взяти участь Віктор Циганков, який повернувся у загальну групу після травми. Найближчий суперник "червоно-білих" посідає останнє 20-те місце у сезоні-2023/2024 Ла Ліги (мізерні 5 очок).

Натомість у Довбика буде своя додаткова мотивація. У команді привітали свого найкращого бомбардира із відзнакою від Ла Ліги, а уболівальники назвали Артема найкращим футболістом команди у грудні.