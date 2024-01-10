Футболісти Жирони створили святковий коридор, яким повинен був пробігтись Артем Довбик, як це роблять гравці, які відзначають свій день народження або прихід у нову команду. Таким чином, одноклубники привітали українського форварда із черговим визнанням в Іспанії.

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Тепло привітали у команді

Довбика визнали найкращим гравцем Ла Ліги у грудні. Артем випередив форварда Атлетіка Іньякі Вільямса, вінгера мадридського Реала Родріго, нападника Хетафе Борху Майораля та воротаря Лас-Пальмас Альваро Валлеса.

Жирона привітала Довбика із визнанням в Ла Лізі: дивіться відео

Довбик взагалі по-новому розкрився у Жироні, де став не лише одним із провідних гравців, а й найкращим бомбардиром поточного сезону-2023/2024. У 22-х зіграних матчах Артем наколотив 12 голів та віддав 7 асистів. І це при тому, що українець перебрався до Іспанії лише у серпні 2023-го року, але одразу став "своїм" у новій команді.

Нападник чудово взаємодіє не лише із земляком Віктором Циганковим, який нарешті повернувся у загальну групу після травми, а й з іншими одноклубниками.

Вже 14 січня підопічні Мічела Санчеса гостюватимуть на полі Альмерії у рамках 20-го туру Ла Ліги-2023/2024. Жироні потрібно перемагати, аби не зробити подарунок Реалу, який йде лідером чемпіонату, маючи у своєму активі теж 48 балів. Початок зустрічі о 15:00 (за київським часом).