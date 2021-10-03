У кутку Джошуа махали рушником, – Ф'юрі впевнений, що в Усика вкрали дострокову перемогу: відео

Джон Ф'юрі, батько та тренер Тайсона Ф'юрі, висловив свою думку щодо результату бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Ф'юрі-старший заявив, що в українця просто нахабно вкрали дострокову перемогу.

Ф'юрі-старший: Усик зробив усе, що від нього вимагалось

Британський наставник побачив те, чого відразу не розгледіли глядачі поєдинку. Наприкінці останнього 12-го раунду Усик накинувся добивати Джошуа. У той момент у куті британського боксера помахали білим рушником.

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Рефері повинен був відразу зупиняти бій та сигналізувати про дострокову перемогу Олександра. Але проігнорував цей епізод. На думку, Джона Ф'юрі, в Усика просто забрали з-під носа достроковий успіх. Однією з причин цього стало те, що українець бився на території суперника.

Я думаю, що Усика позбавили дострокової перемоги, тому що за десять секунд до фінального гонга хтось махав рушником. Я впевнений, що Усику слід віддати дострокову перемогу. Чому Усику не дали дострокову перемогу? Тому що він бився на виїзді, а Джошуа виступав вдома. Таке трапляється по всьому світу. Проте я віддаю належне Усику. Він зробив все, що від нього вимагалося, і зробив все прекрасно, показавши рішучість і волю до перемоги,

– заявив Ф'юрі-старший.

Відео епізоду