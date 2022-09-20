Ребров відповів, чи не занадто рано Ярмоленко перейшов у клуб з ОАЕ
Український нападник Андрій Ярмоленко перейшов до клубу "Аль-Айн" не через хороші умови контракту. Гравець самостійно прийняв пропозицію переїхати до ОАЕ, попри чутки про інтерес інших команд.
Ярмоленко добре знав тренерські методи роботи в "Аль-Айні", тому, ймовірно, погодився змінити клубну прописку. Про це 24 каналу розповів колишній гравець збірної України, головний тренер клубу Аль-Айн (ОАЕ) Сергій Ребров.
Зверніть увагу Ребров передав автомобіль для ЗСУ
Головний тренер "Аль-Айну" зазначив, що про мотиви переїзду Андрія Ярмоленка до ОАЕ потрібно запитувати у самого гравця.
Потрібно розуміти, які пропозиції були в Андрія в Європі й чи були вони взагалі. Тут не стоять на першому місці договір і сума контракту. Я думаю, що він не просто йшов в емірати. Він йшов до мене, тому що знає мої принципи роботи, тому що йому цікаво працювати зі мною. Можливо, тому він обрав цей варіант,
– пояснив легенда збірної України.
Чому Ярмоленко переїхав до ОАЕ: дивіться відео
За його словами, він абсолютно в цьому не розчарувався й вбачає в Ярмоленку перспективи та майбутнє у цій команді.
"Потрібно насамперед запитати в нього, які були варіанти. Якщо звертати увагу на те, що кричать у пресі та розповідають, що там він мав купу пропозицій, – Андрій про це нічого не розповідав. Тому, ті варіанти, які були – обирати тільки йому та його сім'ї", – резюмував Ребров.
Читайте також Ребров розповів, хто з футболістів Динамо може заграти у топ-клубах Європи
Трансфер Ярмоленка до "Аль-Айну": що відомо
- У липні 32-річний лідер національної команди Андрій Ярмоленко підписав угоду з еміратським клубом "Аль-Айн", який очолює інший українець – Сергій Ребров. Контракт розрахований на один рік.
- До переїзду до ОАЕ Ярмоленко впродовж 2018 до 2022 року грав за лондонський "Вест Гем".
- Після переходу Ребров розповів про місце Ярмоленка у складі "Аль-Айна".
- Футболіст також прокоментував свій перехід до еміратського клубу, спростувавши чутки про пропозиції від інших команд.