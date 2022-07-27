Ребров: Достатньо гравців Динамо готові

Сергій Ребров запевнив, що чимало футболістів Динамо зможуть спробувати свої сили у Європі. Серед числа динамівців наставник Аль-Айна виділив трьох гравців.

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Колишній тренер київського клубу впевнений, що лідери Динамо точно не загубляться у топових європейських командах.

Достатньо гравців Динамо готові. Я думаю, що у Циганкова, Шапаренка чи Забарного, який у 19 років уже лідер Динамо, має шанс заграти в Європі. Вони вже показали себе на рівні Ліги чемпіонів і грали, я вважаю, досить впевнено. Важко назвати одне прізвище, але лідери команди не загубляться в Європі,

– розповів Ребров.

Саме про цих талановитих динамівців найбільше сватали в іноземні клуби. Однак все залишилось на рівні чуток. Через війну Динамо не може якісно підсилити свій склад, тому клуб спробує зберегти своїх лідерів.

Ребров працював із "біло-синіми" протягом 2014 – 2017 років. Цікаво, що у пресі були чутки про інтерес нинішнього клубу Реброва до капітана Динамо Сергія Сидорчука.

Нагадаємо! 27 липня Динамо зіграє матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Сайт 24 каналу проведе пряму трансляцію матчу Фенербахче – Динамо в текстовому режимі.