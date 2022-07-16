Ребров: Не потрібно буде хвилюватися за ігрову практику

Український фахівець розповів, про місце Ярмоленка у складі Аль-Айна. Він наголосив, що капітан збірної України гарантовано матиме ігрову практику.

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Відтепер напередодні матчів збірної України не потрібно буде хвилюватися за ігрову практику її капітана. В чемпіонаті ОАЕ є ліміт на легіонерів, тому клуби вибирають іноземців високого рівня, які є лідерами команд. Впевнений, що саме таким в Аль-Айні стане Андрій Ярмоленко,

– сказав Ребров.

Наставник еміратського клубу також згадав про відбір національної команди на чемпіонат світу-2022.

"Щодо того, чого не вистачило збірній України, аби потрапити на ЧС-2022... Вважаю, що футболісти та тренерський штаб нашої команди зробили все, щоб поїхати до Катару, але не вистачило якоїсь дрібниці. Дуже гарний поєдинок був проти Шотландії – мабуть, один з найкращих виїзних матчів збірної України за всю її історію. Ми контролювали м’яч, контролювали гру, створювали багато моментів", – зазначив тренер.

Він наголосив, що попри результат, "синьо-жовті" продемонстрували якісний футбол.

"Проти Уельсу було трохи складніше, там була рівна гра. Згадується, звісно, пенальті, який арбітр не дав за фол проти Андрія Ярмоленка, але все одно розчарування було лише через результат, але аж ніяк не через сам футбол та віддачу у виконанні українців. Дуже важко зібрати команду під час війни, стан гравців був занадто розбалансованим. Багато хто не мав ігрової практики, у другому матчі саме це могло стати вирішальним", – додав український фахівець.

Що відомо про перехід Ярмоленка