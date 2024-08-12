ЛНЗ – Олександрія 0:2

Голи: Ковалець, 58, Безерра, 73.

Це перший матч для Олександрії, адже матч 1-го туру проти Динамо був перенесений. ЛНЗ вдома приймало команду з Кіровоградщини, пише 24 канал.

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Рівносильний початок

У першому таймі команди лише обмівалися моментами без особливих загострень. Олександрія кілька разів намгалася атакувати, однак безуспішно.

В середині першого тайму команди почали переходити в позиційні атаки, однак небезпечних моментів так і не спостерігалось. Лише під кінець клуби обмінялися загостреннями у воріт, однак забити гол ніхто так і не зміг.

Олександрія вирвала перемогу

З початком другого тайму команди знову обмінялися моментами, однак цього разу більше повезло команді з Кіровоградщини. На 58-й хвилині гості гарно розіграли кутовий і Ковалець з навісу відправив м'яч у ворота.

А вже на 73-й хвилині Олександрія збільшила свою перевагу. Беззера прийняв прострільну передачу, пробивши у ворота і м'яч влучив рикошетом. Цей гол і став вирішальним у матчі.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Олександрія

Відзначимо, що наступний, 3-й тур УПЛ розпочнеться 16 серпня.