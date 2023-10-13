Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу

У п'ятницю, 13 жовтня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Церемонія пройшла в конференц-залі Epet Arena у Празі.

У церемонії жеребкування взяли участь футболісти збірної України: Руслан Маліновський та Олександр Зінченко. На цій стадії лише одна команда представляє Першу лігу, а сім – Українську Прем'єр-лігу, повідомляє 24 Канал.

До теми Без Динамо, але з клубом Першої ліги: хто пробився в 1/4 фіналу Кубка України

Цьогорічний розіграш Кубка України вже подарував кілька сенсаційних результатів. На стадії 1/8 фіналу припинили виступи у турнірі київське Динамо, Дніпро-1, Кривбас. Тож варто очікувати нових несподіванок від учасників Кубка.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Вікторія Суми – Шахтар Донецьк

Оболонь Київ – Ворскла Полтава

Чорноморець Одеса – Зоря Луганськ

Полісся Житомир – Олександрія

Чвертьфінальні пари Кубка України / УАФ

Базовий день чвертьфінальних поєдинків – 1 листопада.

. Чотири переможці чвертьфіналів стануть учасниківами 1/2 фіналу. Базовий день матчів – 3 квітня 2024 року. Володар Кубка України визначиться 15 травня 2024 року.