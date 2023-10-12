Чудовий удар зі штрафного від Вікентія Волошина вивів луганську Зорю в 1/4 фіналу кубкових змагань. ФСК Маріуполь припинив свій шлях на стадії 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Хто продовжить боротьбу за трофей

Усі інші учасники чвертьфіналу визначились на футбольному полі ще протягом 26-го та 27-го вересня. Першим чвертьфіналістом стала Олександрія, яка пройшла далі у Кубку завдяки автоголу одного з талантів Руха Марка Сапуги на 90+4 хвилині зустрічі.

У той же день 26 вересня свій квиток здобув Шахтар. Щоправда, донеччанам він дався значно легше. М'яч тричі побував у володіннях Вереса, а фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "гірників" на виїзді 0:3.

27 вересня визначились ще п'ять учасників наступного раунду Кубка: Вікторія мінімально обіграла Минай, Оболонь сенсаційно вибило із боротьби Динамо (1:0), Чорноморець переграв Кривбас 2:1, Ворскла розгромила на виїзді Металіст 1925 (0:3), а Полісся у серії пенальті перемогло Дніпро-1 (1:1, по пенальті 5:4).

Усі чвертьфіналісти Кубка України:

Шахтар

Вікторія

Полісся

Олександрія

Оболонь

Чорноморець

Ворскла

Зоря

Цікаво! Серед цієї вісімки є лише один клуб, який не виступає в УПЛ. Мова йде про сумську Вікторію, яка є єдиним представником Першої ліги України в 1/4 фіналу.

У Кубка України може бути новий переможець, адже минулий розіграш трофея не закінчився. Через повномасштабну війну Росії в Україні кубкове змагання було скасоване. Цього року-2023/2024 трофей знову почали розігрувати.