В церемонии жеребьевки приняли участие футболисты сборной Украины Руслан Малиновский и Александр Зинченко. На этой стадии только одна команда представляет Первую лигу, а семь – Украинскую Премьер-лигу, сообщает 24 Канал.
По теме Без Динамо, но с клубом Первой лиги: кто пробился в 1/4 финала Кубка Украины
Нынешний розыгрыш Кубка Украины уже подарил несколько сенсационных результатов. На стадии 1/8 финала остановили выступления в турнире киевское Динамо, Днепр-1, Кривбасс. Так что стоит ожидать новых неожиданностей от участников Кубка.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
- Виктория Сумы – Шахтер Донецк
- Оболонь Киев – Ворскла Полтава
- Черноморец Одесса – Заря Луганск
- Полесье Житомир – Александрия
Четвертьфинальные пары Кубка Украины / УАФ
Базовый день четвертьфинальных поединков – 1 ноября.