Клуби УПЛ вриваються у турнір: результат жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

У середу, 14 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цьому етапі розпочнуть свій шлях у турнірі сім команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.

Також у ньому візьмуть участь дев'ять переможців 1/32 фіналу. Базовою датою матчів третього попереднього раунду Кубка України-2024/2025 є 21 серпня.

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Хто з ким зіграє в 1/16 фіналу

На цій стадії турніру знайшлося місце двом представникам аматорського футболу. Йдеться про Миколаїв зі Львівської області та Олімпію з Савинців.

Результат жеребкування Кубка України

Пробій (Городенка) – Інгулець (Петрове)

Минай – Вікторія (Суми)

Карпати (Львів) – Чорноморець (Одеса)

Колос (Ковалівка) – Оболонь (Київ)

Металіст 1925 (Харків) – Верес (Рівне)

Олімпія (Савинці) – Зоря (Луганськ)

Миколаїв (Львівська область) – Буковина (Чернівці)

Кудрівка – ЮКСА (Тарасівка)

Зазначимо, що фінал Кубка України-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу пізніше має визначити Виконком УАФ.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубка України є донецький Шахтар, який у поєдинку за трофей здолав полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.