Клуби УПЛ вриваються у турнір: результат жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
Джерело:УАФ
У середу, 14 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цьому етапі розпочнуть свій шлях у турнірі сім команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.
Також у ньому візьмуть участь дев'ять переможців 1/32 фіналу. Базовою датою матчів третього попереднього раунду Кубка України-2024/2025 є 21 серпня.
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Хто з ким зіграє в 1/16 фіналу
На цій стадії турніру знайшлося місце двом представникам аматорського футболу. Йдеться про Миколаїв зі Львівської області та Олімпію з Савинців.
Результат жеребкування Кубка України
- Пробій (Городенка) – Інгулець (Петрове)
- Минай – Вікторія (Суми)
- Карпати (Львів) – Чорноморець (Одеса)
- Колос (Ковалівка) – Оболонь (Київ)
- Металіст 1925 (Харків) – Верес (Рівне)
- Олімпія (Савинці) – Зоря (Луганськ)
- Миколаїв (Львівська область) – Буковина (Чернівці)
- Кудрівка – ЮКСА (Тарасівка)
Зазначимо, що фінал Кубка України-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу пізніше має визначити Виконком УАФ.
Нагадаємо, що чинним володарем Кубка України є донецький Шахтар, який у поєдинку за трофей здолав полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.