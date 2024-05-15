Ворскла – Шахтар 1:2

Голи: Ковталюк, 85 – Сікан, 40, Конопля, 56

Напередодні матчу Шахтар втратив одного зі своїх лідерів. Георгій Судаков отримав ушкодження, яке не дозволило йому зіграти у фіналі Кубка України. Тому півзахисник розмістився на трибунах стадіону "Авангард" у Рівному разом із головним тренером збірної України Сергієм Ребровим, який теж завітав на цікавий матч, повідомляє 24 Канал.

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Команди обережно розпочали поєдинок. Шахтар більше володів м'ячем, але гострішими були футболісти із Полтави.

Двічі у першому таймі у гру вступав Різник. Спершу Дмитро класно зіграв на виході, вибивши м'яч за межами власного майданчика. А вже через декілька хвилин намертво зафіксував удар від Кане, який вдруге загрожував володінням "гірників". Але знову голкіпер Шахтаря вийшов переможцем із цієї дуелі.

Натомість Конопля небезпечно пробивав головою після передачі Кевіна. Юхим не влучив у рамку воріт Ісенка.

На 33-й хвилині Шахтар заробив небезпечний штрафний, але удар Зубкова після розіграшу стандарту взяла на себе стінка, яку вибудував голкіпер Ворскли зі своїх партнерів по команді.

Перша половина зустрічі закінчилась мінімальною перевагою на табло "гірників" 0:1.

Після перерви ворскляни активніше заграли на частині поля суперника. Але гол знову прилетів від донеччан. Цього разу після кутового. Конопля, після передачі від Матвієнка, головою прошив Ісенка, який встиг зреагувати на удар, але вже за межами лінії воріт. Суддя лише за декілька хвилин зарахував взяття воріт від "гірників". Шахтар збільшив свою перевагу до 0:2.

Перед голом команди обмінялись моментами. Різник впорався із голом Мякушка, а Сікан пробив вище воріт Ісенка.

На другий пропущений гол головний тренер Ворскли Долганський відреагував цілим рядом замін.

Зубков головою пробив дуже неточно після передачі Азарова, який у першому таймі віддав ідеальну передачу на голову Сікана.

Футболісти полтавського клубу скоротили відставання до мінімуму на передостанній хвилині матчу. Ковталюк включив "Бразилію" та п'яткою замкнув передачу від Крупського – 1:2.

Дуже емоційним та напруженим був фінал цього поєдинку. Але ворсклянам не вдалось вдруге засмутити Різника.

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Відео усіх голів фіналу Ворскла – Шахтар

"Гірники" взяли реванш за поразку у фіналі Кубка країни сезону-2008/2009, коли ворскляни завдяки голу Василя Сачка здобули трофей 1:0. Підопічні Маріно Пушича вслід за чемпіонством завоювала свій 14-й в історії Кубок України. Востаннє команда із Донецька брала цей трофей у сезоні-2018/2019.