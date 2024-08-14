Также в нем примут участие девять победителей 1/32 финала. Базовой датой матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины-2024/2025 является 21 августа.
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Кто с кем сыграет в 1/16 финала
На этой стадии турнира нашлось место двум представителям любительского футбола. Речь идет о Николаеве из Львовской области и Олимпии из Савинцев.
Результат жеребьевки Кубка Украины
- Пробой (Городенка) – Ингулец (Петрово)
- Минай – Виктория (Сумы)
- Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса)
- Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев)
- Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно)
- Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск)
- Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы)
- Кудривка – ЮКСА (Тарасовка)
Отметим, что финал Кубка Украины-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения финального матча позже должен определить Исполком УАФ.
Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в поединке за трофей одолел полтавскую Ворсклу со счетом 2:1.