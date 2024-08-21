Оболонь вигризла перемогу в Кубку України в драматичній серії пенальті: відеоогляд матчу

Колос та Оболонь видали не такий результативний матч, як це було у першому турі УПЛ. Долю путівки у наступну стадію Кубка вирішила "лотерея".

Колос – Оболонь 0:0 (пен. 4:5)

В Кубку України відбулись шість матчів третього попереднього раунду сезону 2024-2025. Один із центральних поєдинків відбувся у Ковалівці, що в Київській області, пише 24 Канал.

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Матч без моментів

Місцевий Колос приймав суперника по УПЛ Оболонь. Поки все виглядає так, що обидві команди боротимуться одна з одною за невиліт у Першу лігу.

У перших трьох турах жодна з команд не перемагала. При цьому на старті сезону Оболонь та Колос вже бились один з одним у Києві та розписали ефектну нічию 2:2.

Як і очікувалось, гра у Кубку проходила без великої кількості гострих моментів. Колос моментами виглядав цікавішим, проте відкрити рахунок жодній команді так і не вдалось.

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У підсумку долю путівки в 1/8 фіналу вирішила серія пенальті, де доля посміхнулась "броварям". Попри сейв Мисака після удару Карася ковалівців підвели Гагнідзе та Криворучко. Обидва пробили у каркас воріт та подарували перемогу Оболоні.

Відеоогляд матчу Колос – Оболонь