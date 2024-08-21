Колос – Оболонь 0:0 (пен. 4:5)

В Кубке Украины состоялись шесть матчей третьего предварительного раунда сезона 2024-2025. Один из центральных поединков состоялся в Ковалевке, что в Киевской области, пишет 24 Канал.

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Матч без моментов

Местный Колос принимал соперника по УПЛ Оболонь. Пока все выглядит так, что обе команды будут бороться друг с другом за невылет в Первую лигу.

В первых трех турах ни одна из команд не побеждала. При этом на старте сезона Оболонь и Колос уже бились друг с другом в Киеве и расписали эффектную ничью 2:2.

Как и ожидалось, игра в Кубке проходила без большого количества острых моментов. Колос моментами выглядел интереснее, однако открыть счет ни одной команде так и не удалось.

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В итоге судьбу путевки в 1/8 финала решила серия пенальти, где судьба улыбнулась "пивоварам". Несмотря на сейв Мысака после удара Карася ковалевцев подвели Гагнидзе и Криворучко. Оба пробили в каркас ворот и подарили победу Оболони.

Видеообзор матча Колос – Оболонь