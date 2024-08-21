Кубок України все ближче до Львова: Карпати знищили Чорноморець та вийшли в 1/8 фіналу

"Зелено-білі" вдало стартували у другому за рангом футбольному турнірі України. Карпати на класі здолали гостей з Одеси та залишились у боротьбі за трофей.

Карпати – Чорноморець 3:0

Голи: Очеретько, 35, Кузик, 44, Чачуа, 76.

В Кубку України цього тижня проходять матчі третього попереднього етапу. Участь у ньому беруть не тільки клуби з нижчих ліг, а і сім команд з УПЛ, пише 24 Канал.

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Легка прогулянка "левів"

Центральною грою туру була зустріч між Карпатами та Чорноморцем у Львові. Обидві команди мають лише по одній перемозі у перших трьох турах, а для "зелених левів" участь у Кубку мала особливу мотивацію.

Саме тому Владислав Лупашко виставив наближений до основи склад, який за своїм рівнем явно переважав суперника. У підсумку Карпатам вдалось на полі довести свою перевагу над "моряками".

Перед перервою львів'яни оформили два голи у ворота одеситів. Спочатку рахунок потужним ударом з-під оборонця відкрив Очеретько, а трохи згодом першим на добиванні після кутового опинився Кузик.

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Добити Чорноморець у "левів" вийшло в середині другого тайму. Чачуа зручно прийняв верхній м'яч, пошив у дурні двох опонентів та відправив снаряд у ворота.

Таким чином, Карпати виходять в 1/8 фіналу разом із Зорею, Оболонню, Миколаєвом, Буковиною та Пробієм. Ще у двох матчах цього раунду Металіст 1925 гратиме проти Вереса, а ЮКСА битиметься з Кудрівкою.