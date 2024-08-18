У суботу, 17 серпня, відбувся матч 3-го туру УПЛ між Карпатами та Динамо. Кияни здобули перемогу з рахунком 1:3.

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Символічний перший удар від Ігоря Саджениці

Журналіст поділився своїми емоціями від виконання першого удару в матчі улюбленої команди. Він зазначив, що для нього це було честю і викликом зробити це як військовий.

Я знаю, що є сотні достойніших за мене, які заслуговують на таку саму увагу, яку отримав я. Коли треба пройти до центру поля під вигуки “ЗСУ!”. Коли тобі довірили представляти велику родину побратимів та посестер. Але для мене не менш важливо, щоб ця вдячність і підтримка захисників і захисниць, їхніх родин, всіх тих, хто підтримує Сили оборони України, була не лише під час урочистих подій. А щоб це проявлялося і в інших випадках,

– написав Ігор у своєму дописі.

Зокрема, він додав, щоб слова "гідність" та "повага" не залишилися лише гаслами на транспарантах. Бо як лунає над стадіоном "Україна" під час матчів Карпат – "Разом і до кінця!".

Перший символічний удар у матчі Карпати – Динамо: дивіться відео

Відзначимо, що наразі Ігор Саджениця воїн-аеророзвідник 37 окремої бригади морської піхоти та виконує бойові завдання у Херсонській області.