Вперше в історії турніру: визначено місто, в якому відбудеться фінал Кубка України-2023/24

Два роки поспіль через військову агресію Росію не розігрувався фінал Кубка України. Володар другого за значенням футбольного трофею визначиться у Рівному.

На засіданні Виконкому УАФ, який відбувся 20 лютого в Будинку футболу, було розглянуто питання проведення фінального матчу Кубка України сезону-2023/2024. Вперше в історії розіграшу турніру вирішальний поєдинок прийматиме Рівне.

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Подарунок для Рівного

Згідно з рішенням Виконкому, фінал Кубка України відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному. Арена вміщує понад 12 тисяч глядачів. Стадіон було реконструйовано у 2019-2022 роках.

Зазначимо, що в Рівному відбудеться 31-й фінал в історії Кубка України. Раніше він проводився у восьми містах України: Києві (НСК "Олімпійський", 18 разів), Харкові (стадіон "Металіст", 5), Дніпрі (стадіон "Дніпро-Арена", 2), Сумах (стадіон "Ювілейний"), Полтаві (стадіон "Ворскла" ім. О. Бутовського), Львові (стадіон "Арена Львів"), Запоріжжі (стадіон "Славутич-Арена") та Тернополі (Міський стадіон ім. Романа Шухевича).

Нагадаємо, що на стадії півфіналів донецький Шахтар зіграє з одеським Чорноморцем, а житомирське Полісся зустрінеться з полтавською Ворсклою. Базова дата поєдинків – 3 квітня. Номінальним господарем фіналу стане переможець другої пари.