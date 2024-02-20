На заседании Исполкома УАФ, который состоялся 20 февраля в Доме футбола, был рассмотрен вопрос проведения финального матча Кубка Украины сезона-2023/2024. Впервые в истории розыгрыша турнира решающий поединок будет принимать Ровно.

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Согласно решению Исполкома, финал Кубка Украины состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно. Арена вмещает более 12 тысяч зрителей. Стадион был реконструирован в 2019-2022 годах.

Отметим, что в Ровно состоится 31-й финал в истории Кубка Украины. Ранее он проводился в восьми городах Украины: Киеве (НСК "Олимпийский", 18 раз), Харькове (стадион "Металлист", 5), Днепре (стадион "Днепр-Арена", 2), Сумах (стадион "Юбилейный"), Полтаве (стадион "Ворскла" им. А. Бутовского), Львове (стадион "Арена Львов"), Запорожье (стадион "Славутич-Арена") и Тернополе (Городской стадион им. Романа Шухевича).

Напомним, что на стадии полуфиналов донецкий Шахтер сыграет с одесским Черноморцем, а житомирское Полесье встретится с полтавской Ворсклой. Базовая дата поединков – 3 апреля. Номинальным хозяином финала станет победитель второй пары.

К слову. Ранее мы сообщали, что арбитр ФИФА Екатерина Монзуль возглавила комитет судейства. На этом посту она сменила итальянца Лучано Лучи. В послужном списке Монзуль работа на матчах отбора на мужской Мундиаль, на финале женской Лиги чемпионов-2013/2014 и женского ЧМ-2015.