Поєдинок відбудеться у Сумах на стадіоні "Ювілейний" о 14:00. За інформацією видання, на виїзний кубковий матч Минай поїхав не лише напіврезервним складом, а й у неповному тренерському штабі.

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Розкидаються кубковим турніром

На протистояння проти Вікторії вирушили лише вісім гравців основи Минаю, які не отримували багато ігрової практики. Разом із ними участь в 1/8 фіналу Кубка візьмуть футболісти юнацької команди U-19.

Згодом з'явилась ще одна інформація. Командою УПЛ не буде керувати у найближчому матчі головний тренер Володимир Шаран.

Наставник залишився в Минаї, аби продовжити підготовку команди до наступного домашнього поєдинку УПЛ проти київської Оболоні, яка відбудеться вже 1 жовтня.

У грі Кубка України Минаєм керуватимуть помічники Шарана – Сергій Мізін та Ігор Лучкевич.

Таким чином у закарпатському клубі хочуть показати, що українська першість для них пріоритет. Адже Минаю потрібно вибиратись із підвалин таблиці. Підопічні Шарана набрали лише 3 бали у 8-ми зіграних поєдинках сезону-2023/2024. Тому Минай йде на останньому 16-му місці.

У попередньому турі минайці програли на виїзді дебютанту УПЛ житомирському Поліссю 2:1.

До слова. Володимир Шаран очолює Минай із середини січня 2022 року. На чолі команди фахівець вже провів 38 матчів. Контракт наставника з клубом УПЛ спливає вкінці поточного сезону-2023/2024.