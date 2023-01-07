Занадто багато промахів: Юлія Джима потрапила лише до топ-40 жіночого персьюту

У суботу, 7 січня, програму четвертого етапу Кубка світу відкривала жіноча гонка переслідування. На жаль, українські біатлоністки розчарували своїм виступом.

Головні надії вболівальники покладали на виступ Юлії Джими, яка у спринті показала найкращий результат сезону. Проте персьют невдало склався для лідерки збірної України.

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Фатальні промахи Джими

На старт жіночої гонки переслідування вийшли три українські біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко. Юлія мала всі шанси поборотися за високі місця, адже вона розпочинала гонку 19-ю.

Проте вже після першої стрільби Джима пішла на коло штрафу, відпавши на 24 місце. Після другого вогневого рубежу олімпійська чемпіонка повернулася у боротьбу за топ-20.

Третю стрільбу Джима теж завершила чисто і, здавалося, вона оновить найкращий результат сезону. Проте на останній стрільбі вона не закрила одразу три мішені. Ці хиби відкинули Юлію з топ-20. У підсумку Джима прийшла на фініш лише 35-ю.

Дар'я Блашко допустила лише один промах на стрільбі, проте низька швидкість завадила їй покращити стартову позицію. Вона зайняла 43 місце. Анастасія Меркушина фінішувала 45-ю.

Другу перемогу на етапі в Поклюці святкувала Ельвіра Еберг. На дистанції шведка закрила всі мішені і випередила італійку Доротею Вірер та француженку Жюлію Сімон, які також потрапили на п'єдестал.

Результати жіночого персьюту в Поклюці

1.Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 29:41.6

2.Доротея Вірер (Італія, 0+0+1+0) +17.6

3. Жюлья Сімон (Франція, 0+1+1+0) +22.4

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35. Юлія Джима (Україна, 1+0+0+3) +3:30.6

43. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+0) +4:00.5

45. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+1+0) +4:35.5

У суботу, 7 січня, в Поклюці відбудеться чоловіча гонка переслідування. Збірну України представлять Артем Тищенко (30) та Богдан Цимбал (59).