Главные надежды болельщики возлагали на выступление Юлии Джимы, которая в спринте показала лучший результат сезона. Однако персьют неудачно сложился для лидера сборной Украины.

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Роковые промахи Джимы

На старт женской гонки преследования вышли три украинских биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. У Юлии были все шансы побороться за высокие места, ведь она начинала гонку 19-й.

Однако уже после первой стрельбы Джима пошла на круг штрафа, отпав на 24-е место. После второго огневого рубежа олимпийская чемпионка вернулась в борьбу за топ-20.

Третью стрельбу Джима тоже завершила чисто и, казалось, она обновит лучший результат сезона. Однако на последней стрельбе она не закрыла сразу три мишени. Эти ошибки отбросили Юлию из топ-20. В итоге Джима пришла на финиш лишь 35-й.

Дарья Блашко допустила всего один промах на стрельбе, однако низкая скорость помешала ей улучшить стартовую позицию. Она заняла 43-е место. Анастасия Меркушина финишировала 45-й.

Вторую победу на этапе в Поклюке праздновала Эльвира Эберг. На дистанции шведка закрыла все мишени и опередила итальянку Доротею Вирер и француженку Жюлию Симон, также попавших на пьедестал.

Результаты женского персьюта в Поклюке.

1.Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 29:41.6

2.Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+0) +17.6

3. Жюлья Симон (Франция, 0+1+1+0) +22.4

...

35. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+3) +3:30.6

43. Дарья Блашко (Украина, 1+0+0+0) +4:00.5

45. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+1+0) +4:35.5

Не пропустите! В субботу, 7 января, в Поклюке состоится мужская гонка преследования. Сборную Украины представят Артем Тищенко (30) и Богдан Цимбал (59).