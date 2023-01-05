Джима повертається: українка потрапила у топ-20 в першій гонці 2023 року

У словенській Поклюці розпочався четвертий етап Кубка світу 2022/23. У жіночому спринті українська біатлоністка Юлія Джима продемонструвала найкращий результат сезону.

У четвер, 5 січня, у словенській Поклюці відбулася перша гонка Кубка світу в 2023 році – жіночій спринт. Збірна України була представлена 4 біатлоністками.

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Як і передбачалося, у гонці не змогла прийняти участь олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка перехворіла перед новорічними святами.

Тож гонку українки розпочали в такому складі: Анастасія Меркушина (4-й стартовий номер), Юлія Джима (7), Дар'я Блашко (44) та Анна Кривонос (69).

Як виступили українки

Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Юлія Джима. Українка відмінно відстріляла два вогневі рубежі і в підсумку зайняла 19-те місце. До речі, це лише другий старт Юлії в сезоні. У спринті в Ансі вона була 74-ю.

19-те місце Юлії Джими наразі є найкращим результатом для українських быатлоністок в особистих стартах цього сезону. Попереднє досягнення встановила Олена Білосюк в Ансі – 29 місце.

Анастасія Меркушина з одним промахом теж фінішувала в заліковій зоні – 38 місце. Без хиб пройшла дистанцію Дар'я Блашко, але низька швидкість завадила їй поборотися за високі місця (45 місце). Тим не менше Дар'я Блашко теж кваліфікувалася до гонки переслідування.

Анна Кривонос з двома штрафними колами посіла підсумкове 78 місце.

Переможницею жіночого спринту стала шведка Ельвіра Еберг, яка показала час 20:25.2 на дистанції 7,5 кілометрів. Срібло у Жульї Сімон з Франції, а бронза дісталася Доротеї Вірер.

Результати жіночого спринту в Поклюці

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) 20:25.2 хвилини

2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) +6.9

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +18.7

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19. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:04.8

(Україна, 0+0) +1:04.8 38. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:51.6

(Україна, 0+1) +1:51.6 45. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +2:01.9

(Україна, 0+0) +2:01.9 78. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +3:51.0

У п'ятницю, 6 січня, у Поклюці відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Початок о 15:20 за київським часом.

Програма четвертого етапу Кубка світу в Поклюці