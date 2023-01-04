Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував стартлист на першу гонку Кубка світу в 2023 році. Склад збірної України не зазнав змін у порівнянні з етапом у Ансі. Проте, цілком можливо, що гонку пропустить титулована українська біатлоністка.
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Як зазначає Суспільне Спорт з посиланням на коментар тренера збірної України Олександра Кравченка, участь у спринті Олени Білосюк під питанням. Олімпійська чемпіонка 2014 застудилася напередодні новорічних свят і ще повністю не відновилася.
Проте Білосюк потрапила до стартового листа спринтерської гонки під номером 95.
Склад збірної України на спринт
- 4. Анастасія Меркушина
- 7. Юлія Джима
- 44. Дар'я Блашко
- 69. Анна Кривонос
- 95. Олена Білосюк
Нагадаємо, що на попередніх трьох етапах Кубка світу найкращий результат у спринті серед українок показала Олена Білосюк. Вона фінішувала 29-ю на етапі в Ансі.
Програма четвертого етапу Кубка світу в Поклюці
- 5 січня (четвер), 15:20. Спринт, жінки (7.5 км)
- 6 січня (п'ятниця), 15:20. Спринт, чоловіки (10 км)
- 7 січня (субота), 12:30. Переслідування, жінки (10 км)
- 7 січня (субота), 15:45. Переслідування, чоловіки (12.5 км)
- 8 січня (неділя), 12:45. Одиночна змішана естафета
- 8 січня (неділя), 15:25. Змішана естафета