Ще один шанс для дебютанта: стартовий лист збірної України на чоловічий спринт в Ансі

14 грудня 2022, 19:21
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Спорт

У четвер, 15 грудня, у французькому Ансі стартує третій етап Кубка світу з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився із учасниками чоловічої спринтерської гонки.

У програмі першого дня третього етапу Кубку світу з біатлону в Ансі відбудеться лише чоловіча спринтерська гонка. Україна виступить у спринті в тому ж складі, що і на етапі в Хохфільцені.

Читайте також "Гонка переслідування мені підходить": Дудченко задоволений виступом у Хохфільцені

Тішить повернення Тараса Лесюка, який пропустив гонку переслідування у Хохфільцені. Саме Тарас буде замикатиме квінтет українців. Ще одну можливість проявити себе отримає 19-річний Віталій Мандзин. А першими серед українців розпочнуть гонку досвідчені Артем Прима і Антон Дудченко. 

Склад збірної України на спринт

  • 16. Артем Прима
  • 18. Антон Дудченко
  • 40. Богдан Цимбал
  • 82. Віталій Мандзин
  • 101. Тарас Лесюк
Важливо! Чоловіча спринтерська гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, на першому етапі у Контіолахті найкращий результат серед українців у спринті показав Артем Прима, який фінішував 30-м. У Хохфільцені Антон Дудченко показав 38-й результат у спринтерській гонці.

Автор: Сергій Шаховець