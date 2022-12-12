У австрійському Хохфільцені завершився другий етап Кубку світу з біатлону сезону 2022/23. У заключний день змагань відбувся чоловічий персьют, в якому виступив лише один представник України – Антон Дудченко.

До теми Дудченко відіграв 15 позицій у переслідуванні, дежавю трійки призерів у Хохфільцні

Українець вийшов на старт 38-м, маючи відставання від лідера у 2 хвилини та 23 секунди. Наш спортсмен зумів відіграти 15 позицій і фінішувати у топ-25.

Дудченко: Гонка переслідування – це завжди цікаво

Після гонки Антон прокоментував свій виступ у персьюті.

Я задоволений, що ця гонка у мене виходить, добре коли є контактна боротьба, коли всі борються один з одним, це завжди цікаво. Можливо вона мені просто підходить, що так вдається покращувати позиції,

– зазначив Дудченко.

Нагадаємо, на першому етапі Кубка світу в Контіолахті Антон Дудченко теж чудово виступив у гонці переслідування. 25-річний біатлоніст стартував 59-м, а на фініші був 18-м.

Важливо! Третій етап Кубка світу з біатлону відбудеться 15 – 18 грудня у французському Ансі. У Франції відбудуться спринтерські гонки, персьюти та перші в сезоні мас-старти.