В программе первого дня третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси состоится только мужская спринтерская гонка. Украина выступит в спринте в том же составе, что и на этапе в Хохфильцене.

Читайте также "Гонка преследования мне подходит": Дудченко доволен выступлением в Хохфильцене

Радует возвращение Тараса Лесюка, пропустившего гонку преследования в Хохфильцене. Именно Тарас будет замыкать квинтет украинцев. Еще одну возможность проявить себя получит 19-летний Виталий Мандзин. Первыми же среди украинцев начнут гонку опытные Артем Прима и Антон Дудченко.

Состав сборной Украины на спринт

16. Артем Прима

18. Антон Дудченко

40. Богдан Цымбал

82. Виталий Мандзин

101. Тарас Лесюк

Важно! Мужская спринтерская гонка начнется в 15:10 по киевскому времени.

Напомним, на первом этапе в Контиолахте лучший результат среди украинцев в спринте показал Артем Прима, финишировавший 30-м. В Хохфильцене Антон Дудченко показал 38-й результат в спринтерской гонке.