У програмі першого дня третього етапу Кубку світу з біатлону в Ансі відбудеться лише чоловіча спринтерська гонка. Україна виступить у спринті в тому ж складі, що і на етапі в Хохфільцені.

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Тішить повернення Тараса Лесюка, який пропустив гонку переслідування у Хохфільцені. Саме Тарас буде замикатиме квінтет українців. Ще одну можливість проявити себе отримає 19-річний Віталій Мандзин. А першими серед українців розпочнуть гонку досвідчені Артем Прима і Антон Дудченко.

Склад збірної України на спринт

16. Артем Прима

18. Антон Дудченко

40. Богдан Цимбал

82. Віталій Мандзин

101. Тарас Лесюк

Важливо! Чоловіча спринтерська гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, на першому етапі у Контіолахті найкращий результат серед українців у спринті показав Артем Прима, який фінішував 30-м. У Хохфільцені Антон Дудченко показав 38-й результат у спринтерській гонці.