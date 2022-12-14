У програмі першого дня третього етапу Кубку світу з біатлону в Ансі відбудеться лише чоловіча спринтерська гонка. Україна виступить у спринті в тому ж складі, що і на етапі в Хохфільцені.
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Тішить повернення Тараса Лесюка, який пропустив гонку переслідування у Хохфільцені. Саме Тарас буде замикатиме квінтет українців. Ще одну можливість проявити себе отримає 19-річний Віталій Мандзин. А першими серед українців розпочнуть гонку досвідчені Артем Прима і Антон Дудченко.
Склад збірної України на спринт
- 16. Артем Прима
- 18. Антон Дудченко
- 40. Богдан Цимбал
- 82. Віталій Мандзин
- 101. Тарас Лесюк
Нагадаємо, на першому етапі у Контіолахті найкращий результат серед українців у спринті показав Артем Прима, який фінішував 30-м. У Хохфільцені Антон Дудченко показав 38-й результат у спринтерській гонці.