Жеребкування Кубка Іспанії: на Луніна чекає супердербі, Жирона зіграє із проросійським клубом

Четверо українських легіонерів дізнались своїх наступних суперників у Кубку короля. На Артема Довбика та Віктора Циганкова очікує зустріч зі скандальною командою.

В Кубку Іспанії визначились всі учасники 1/8 фіналу. До цієї стадії дійшли майже всі найсильніші клуби країни, окрім хіба що Бетіса та Вільярреала.

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Дербі для Луніна

Тим часом, відбулося жеребкування даного раунду. Обмежень в ньому не було, кожен з клубів міг потрапити до будь-якого суперника. Таким чином, своїх наступних суперників дізнались і українські легіонери.

Безумовно, центральною парою 1/8 фіналу стане мадридське дербі між Атлетіко та Реалом на полі перших. За "бланкос" може зіграти Андрій Лунін. У свою чергу Роман Яремчук з Валенсією протистоятиме вдома Сельті, яку тренує легендарний Рафаель Бенітес.

Всі пари 1/8 фіналу Кубка Іспанії:

Уніоністас – Барселона

Тенеріфе – Мальорка

Хетафе – Севілья

Осасуна – Реал Сосьєдад

Валенсія – Сельта

Атлетік – Алавес

Атлетіко – Реал

Жирона – Райо Вальєкано

Скандальний суперник Жирони

Найбільш український клуб Іспанії Жирона, де виступають Артем Довбик та Віктор Циганков, прийматиме Райо Вальєкано. Ця мадридська команда йде 11-ю у поточному сезоні Ла Ліги.

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Нашим же фанатам Райо відомий скандальною історією із Романом Зозулею. У 2017 році форвард перебрався до мадридського клубу на правах оренди, однак фанати виступили проти нього, звинувативши у нацизмі та фашизмі.

Причинами для таких звинувачень стали футболка з гербом України та підтримка Романом української армії у війні з Росією. Пізніше Зозуля розірвав контракт з Райо Вальєкано, а фанати неодноразово були помічені у підтримці російських терористів.

Відзначимо, що матчі 1/8 фіналу пройдуть з 16 по 18 січня. В разі нічиєї в основний час команди відіграють два екстратайми по 15 хвилин та за необхідності серію пенальті.