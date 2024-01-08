Легенда "королівського клубу" Марсело завітав на тренування колишньої команди напередодні півфіналу Суперкубка Іспанії. У складі Реала бразилець виграв безліч різноманітних трофеїв. Тож його приїзд мав надихнути підопічних Карло Анчелотті на нові звитяги.

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Радо привітався з Марсело український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін. Українець навіть по-дружньому підняв бразильця. Спільним фото Лунін поділився у соціальних мережах.

Лунін та Марсело / інстаграм Андрія Луніна

Відео візиту Марсело до колишніх одноклубників опублікував офіційний акаунт Реала.

Марсело тепло привітався з гравцями "вершкових": відео

Досягнення Марсело в Реалі

Марсело потрапив до Реала у 18 років. До цього бразилець грав на своїй батьківщині за Флуміненсе.

У складі "вершкових" лівий захисник зіграв 546 матчів, забив 38 м'ячів та віддав 103 асисти.

Разом з "королівським клубом" здобув 25 трофеїв: чемпіон Іспанії (6 разів), володар Кубка Іспанії (2), Суперкубка Іспанії (5), переможець Ліги чемпіонів (5), Суперкубка УЄФА (3) та клубного чемпіонату світу (4).

Наразі 35-річний футболіст захищає кольори рідного Флуміненсе та навіть зіграв у фіналі клубного чемпіонату світу.

До слова. Наступний матч Реал зіграє 10 січня в рамках напівфіналу Суперкубка Іспанії. Суперником команди Луніна буде мадридський Атлетіко.