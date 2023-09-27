Успіх українців в Кубку ліги: Зінченко, Мудрик, Забарний та Миколенко вийшли в 1/8 фіналу

В Англії пройшли матчі третього раунду Кубка ліги, в яких майже не було сенсацій. Єдиною несподіванкою став виліт Манчестер Сіті.

Виліт Манчестер Сіті

Цього тижня в Англії проходять матчі 1/16 фіналу Кубка ліги. Цей турнір включає в себе 92 команди, які виступають у чотирьох дивізіонах професійного футболу, пише 24 канал.

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На цій стадії в боротьбу вступили вісім найкращих команд Англії, які виступають в єврокубках. Тим часом, Тоттенхем, Шеффілд Юнайтед та Ноттінгем Форест вилетіли на минулій стадії.

Центральним матчем стадії стала битва Ньюкасла та Манчестер Сіті, які виступають в Лізі чемпіонів. Команди вирішили зіграти резервними складами, а путівку далі здобули "сороки" завдяки голу Ісака.

Вдалий день для українців

В інших матчах взяли участь троє українців. Михайло Мудрик провів 68 хвилин за Челсі у матчі з Брайтоном, але переможний гол за "синіх" провів Ніколя Джексон.

Ілля Забарний також святкував перемогу із Борнмутом. Українець провів насухо весь матч проти Сток Сіті, а його команда забила представнику Чемпіоншипа два м'ячі.

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Пройшов далі в Евертон, якому у суперники дісталась непоступлива Астон Вілла. "Іриски" виграли з рахунком 2:1, а Віталій Миколенко відіграв перший тайм.

У зустрічі Брентфорда і Арсенала могло статися дербі українців. Втім тренери команд вирішили залишити Зінченка та Ярмолюка на лаві запасних, а на заміну вийшов лише Зінченко на 69 хвилині.

Гра ж завершилась мінімальною перемогою "канонірів", єдиний гол на рахунку Нелсона. Також відзначимо розгромну перемогу Манчестер Юнайтед та прохід Ліверпуля завдяки суперголам Собослаї та Жоти.

Всі результати третього раунду Кубка англійської ліги: