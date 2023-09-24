Виконавці із українськими паспортами провели матчі крайнього туру англійської першості. Перемогу вдалось здобути лише одному нашому земляку, пише 24 Канал.

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Заслуговують грати зі стартових хвилин

Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Ілля Забарний та Михайло Мудрик з'явились у основі своїх команд на матчі Англійської Прем'єр-ліги. Єгор Ярмолюк ще не дебютував у найвищому дивізіоні "Туманного Альбіону", а от Назарій Русин все ж зміг відзначитись появою на футбольному полі у Чемпіоншипі.

Лівий захисник Евертона став єдиним українцем, який зміг вирвати перемогу в крайньому турі УПЛ у грі з Брентфордом (1:3), за який виступає Єгор Ярмолюк, проте талановитий українець на полі так і не з'явився. А от Миколенко після неймовірно проведеного матчу проти Арсенала у складі "ірисок" був записаний зі стартових хвилин, відправивши Ешля Янга на правий фланг.

Цікаво, що український бек навіть міг сам відзначитись у ворота "бджіл", оскільки опинився на ударній позиції у карному майданчику суперника, проте його удар видався надто слабким. До того ж Віталій помилився під час пропущеного голу Евертона, помилково викинувшись в опонента, який без проблем його прокинув, та втративши позицію. Не дивлячись на це, ліверпульський колектив вирвав свою першу перемогу в цьому сезоні та посів 15-е місце.

Олександр Зінченко, у свою чергу, виборов із Арсеналом нічию у шаленій грі з Тотенхемом (2:2). Український захисник знову з'явився у основному складі, зробивши величезний вплив на тактичному побудову "канонірів". Матч лондонських команд видався справді насиченим на гострі моменти. Зінченко активно працював у центрі поля, що приносило користь його колективу та допомагало пресенгувати суперника, по ходу матчу розігнавши одну з результативних атак Арсенала. Та все ж команда Олександра не змогла виграти матч та опинилась на 5-му місці АПЛ.

А от таланти українського футболу Ілля Забарний та Михайло Мудрик, які також розпочали матч зі стартових хвилин на газоні, не змогли потішити своїх вболівальників заробленими пунктами. Челсі у ще одному лондонському дербі мінімально поступився Астон Віллі (0:1). Український вінгер створив ледь не найгостріший момент "аристократів" у грі, проте партнери Михайла по команді не змогли його реалізувати.

Ба більше, після того, як Густо отримав вилучення, Мудрик був відразу замінений, ставши жертвою червоної картки. Борнмут Забарного ж поступився нестримному Брайтону (3:1). Не дивлячись на прикру поразку Ілля Забарний увійшов у трійку найкращих гравців матчу з "чайками" у складі "вишень". Варто відзначити, що Челсі опинився на 14-му місці у чемпіонаті, а Борнмут – на 17.

До речі. У Чемпіоншипі у складі Сандерленда дебютував Назарій Русин. Форвард з'явився на 88-ій хвилини гри з Кардіффом, цікаво, що валійський колектив забив на 87-ій, а "чорні коти" так і програли із рахунком 0:1.

Варто відзначити, що свої наступні матчі українці зможуть провести в рамках Кубка Футбольної ліги. Евертон Миколенка зійдеться із Астон Віллою, Борнмут Забарного протистоятиме Сток Сіті, Челсі Мудрика зіграє з Брайтоном, а Ярмолюк та Зінченко зустрінуться на полі один проти одного.