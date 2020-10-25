Австралійський боєць UFC Тай Туйваса здивував вчинком після виграного бою у нідерландця Штефана Штруве.

Туйваса викинув серію ударів і відправив Штруве в нокаут за секунду до кінця першого раунду. Далі – веселе святкування, пише 24 канал.

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Після перемоги над Штруве він схопив кросівок, в який залив пляшку пива. У неї ж поплювало оточення. Після цього Туйваса випив вміст. Аналогічно вчинила його команда. Виглядає огидно.

Що відомо про Тай Туйвасу