Кривцов: У нас якісь трирічні цикли

Центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував жеребкування для "гірників". Футболіст збірної України залишився задоволений жеребом, адже у Лізі чемпіонів немає слабких суперників.

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Донецький клуб вже втретє зіграє у груповому раунді проти мадридського Реала.

У нас якісь трирічні цикли, спочатку був Манчестер Сіті, а ось тепер Реал. З нетерпінням чекатимемо цих матчів,

– відповів Кривцов.

"Степаненко хотів Ліверпуль"

Захисник Шахтаря розмовляв із партнером по команді Тарасом Степаненком щодо жеребкування. Кривцов зізнався, що опорник хотів зіграти проти Ліверпуля.

Кривцов розповів, яке завдання стоїть перед командою на цій стадії Ліги чемпіонів. Центрбек попросив не заглядати у майбутнє та не підраховувати очки, які можуть здобути "гірники" після шести турів групового раунду.

Перше завдання – вийти з групи, проте ми розуміємо, які серйозні в нас суперники, і битимемося в кожному матчі,

– наголосив захисник Шахтаря.

Нагадаємо, що жереб звів донеччан із мадридським Реалом, РБ Лейпцигом та Селтіком. Наразі невідомо, з ким "гірники" зіграють у першому турі. Відомо лише те, що перший матч проведуть 6 або 7 вересня.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч теж прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів. Цікаво, що перед цим хорват зізнався, що хотів би зустрітись з не чужим для себе клубом Реалом. Йовічевіч напророкував собі суперника.