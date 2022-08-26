Йовічевіч: Бог захотів, щоб я знову відчув "Сантьяго Бернабеу"

Донецький клуб знову зіграє проти мадридського Реала, РБ Лейпцига та Селтіка. Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував жереб для своєї команди. Цікаво, що перед ним хорватський спеціаліст розповідав, що хотів би зустрітись у Лізі чемпіонів якраз проти команди з Мадрида. Здається, що Йові напророчив жереб.

До теми Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів: з ким і коли зіграють "гірники"

Реал є не чужим клубом для тренера Шахтаря, який у якості футболіста виступав за "вершкових" (1991 – 1995 роки). Йовічевіч вже давно не у Мадриді, але там досі залишається багато його друзів та знайомих.

Все моє життя пов'язане з Реал Мадрид, напевно, Бог захотів, щоб я знову відчув "Сантьяго Бернабеу", це був мій дім протягом кількох років. Багато моїх знайомих надалі там працюють, наприклад, Еміліо Бутрагеньо, Рауль. Буду радий знову їх побачити. Реал – це гранд, найкращий клуб світу, всі хочуть грати з ним. Грати на такому стадіоні – це велика спортивна пригода,

– сказав Йовічевіч.

"Зараз Ліга чемпіонів – це великий виклик"

Наставник прокоментував інших суперників. Хорватський спеціаліст відзначив, що РБ Лейпциг та Селтік показують зовсім інший футбол. Тому Шахтарю доведеться шукати свій шанс. Щоправда, міг жереб бути для "гірників" ще більш невблаганним.

"Ітимемо від матчу до матчу, потрібно покращувати нашу форму, щоб бути конкурентоспроможними на рівні Ліги чемпіонів, щоб гідно представляти Україну", – відповів хорват.

"Ми розуміємо, які фактори нас оточують, але Шахтар, як і раніше, має високий статус у європейському футболі. Потенціал у нас дуже великий, а зараз Ліга чемпіонів – це великий виклик", – додав наставник.

Йовічевіч зізнався, що хотів би зіграти у першому турі проти РБ Лейпцига, адже у тому матчі не буде явного фаворита.

Починати хотів би з РБ Лейпциг. Наразі зіграємо ще два матчі в УПЛ, наберемо тонус. Ми хочемо починати із матчу, де фаворита не буде,

– заявив хорватський фахівець.

До слова. Матч першого туру групи Ліги чемпіонів Шахтар зіграє 6-го або 7-го вересня.

Нагадаємо, що у першому турі УПЛ "гірники" розписали нульову мирову (0:0) з Металістом 1925. Попереду перед стартом у Лізі чемпіонів команда Йовічевіча зіграє проти Кривбаса (28 серпня) та Руха (2 вересня).