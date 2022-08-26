Кривцов: У нас какие-то трехлетние циклы

Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал жеребьевку для "горняков". Футболист сборной Украины остался доволен жребием, ведь у Лиги чемпионов нет слабых соперников.

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Донецкий клуб уже третий раз сыграет в групповом раунде против мадридского Реала.

У нас какие-то трехлетние циклы, сначала был Манчестер Сити, а вот теперь Реал. Будем с нетерпением ждать этих матчей,

– ответил Кривцов.

"Степаненко хотел Ливерпуль"

Защитник Шахтера разговаривал с партнером по команде Тарасом Степаненко о жеребьевке. Кривцов признался, что опорник хотел сыграть против Ливерпуля.

Кривцов рассказал, какая задача стоит перед командой на этой стадии Лиги чемпионов. Центрбек попросил не заглядывать в будущее и не подсчитывать очки, которые могут завоевать "горняки" после шести туров группового раунда.

Первая задача – выйти из группы, однако мы понимаем, какие серьезные у нас соперники, и будем сражаться в каждом матче,

– подчеркнул защитник Шахтера.

Напомним, что жребий возвел дончан с мадридским Реалом, РБ Лейпцигом и Селтиком. Пока неизвестно, с кем "горняки" сыграют в первом туре. Известно только, что первый матч проведут 6 или 7 сентября.

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич тоже прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов. Интересно, что перед этим хорват признался, что хотел встретиться с не чужим для себя клубом Реалом. Йовичевич предрек себе соперника.