Кривдник Ломаченка Лопес програв чемпіонський бій через травму: сенсаційне зізнання
30 листопада 2021 , 12:48Читать новость на русском
Джерело:Boxingnews24
Американський нокаутер та друг Теофімо Лопеса (16-1, 12 KO) Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) у своїх соцмережах розповів про причину поразки ексабсолютного чемпіона легкої ваги у бою з Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
Камбосос нізащо не виграв би у Лопеса, якби не травма у Теофімо. Про це заявив Роландо Ромеро.
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"Теофімо бився з травмою – це було видно вже у першому раунді. У нього був ушкоджений лікоть. Я це знаю, бо зустрічався з Лопесом тиждень тому – я торкнувся його руки, і Тео закричав від болю. Через це в бою з Камбососом він не міг нормально захищатися та викидати удари", – сказав Ромеро.
Коротко про бій Лопес – Камбосос
- Камбосос став справжнім кривдником Лопеса, який відібрав в американця чемпіонські титули. Теофімо з іронічною посмішкою сприйняв підсумковий результат. Судді за роздільним рішенням віддали перемогу Джорджу. У поєдинку було майже все, не було лише нокауту.
- Після звитяги австралієць звернувся до Лопеса. На його думку, американець повинен гідно прийняти цей результат. Теофімо ж після двобою продовжує вважати, що саме він здобув перемогу у цьому протистоянні.
- Реваншу між боксерами може не бути. У контракті бою немає опції другого поєдинку. Поєдинок відбудеться лише у тому випадку, якщо Камбосос захоче знову вийти на ринг проти Лопеса. Він вже після двобою запропонував американцю провести другий бій в Австралії.