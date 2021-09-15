Кривдник легендарного Холіфілда націлився на бої з братами Кличками

Колишній чемпіон UFC Вітор Белфорт після перемоги над 58-річним Евандером Холіфілдом заявив, що бажає битися і з іншими легендарними ветеранами суперважкої ваги – братами Кличками і Ленноксом Льюїсом.

Про це 44-річний атлет заявив в інтерв'ю ютуб-каналу TMZSports.

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"Я потребую чогось легендарного. На даному етапі я націлений на Джейка Пола. Я би хотів побитися із братами Кличками, Ленноксом Льюїсом і, можливо, навіть з Тайсоном Ф'юрі. Хто знає? Я дивлюся у бік легендарних хлопців, які проклали свій шлях. А так я бажаю дати урок Джейку Полу. Йому потрібен урок, і всі хочуть це побачити", – сказав Вітор.

Белфорт переміг Холіфілда

В ніч на 12 вересня у Флориді відбувся вечір боксу від компанії Triller. У головному бою зустрічалися колишній чемпіон світу з боксу, 58-річний Евандер Холіфілд і ексчемпіон UFC, 44-річний Вітор Белфорт.

Більш молодому бійцю вдалося потрясти легенду в першому раунді ударом по корпусу. Потім він почав добивати пораненого звіра.

Спочатку Холіфілд втратив рівновагу і випав за канати після спроби пробити назустріч. Але потім він впав по-справжньому, коли суперник дістав його ударом. Евандер піднявся на ноги досить швидко, але відразу пропустив знову і рефері зупинив поєдинок – перемога Белфорта технічним нокаутом в першому раунді.

Белфорт раніше вже проводив боксерський бій, коли у 2006 році переміг технічним нокаутом співвітчизника Жоземаріо Невеса.