Уже усім остогидло: претендент на чемпіонство вніс 7 пропозицій для покращення суддівства в УПЛ

Кривбас жадає вирішити проблему арбітражу в Україні. Криворізький клуб не просто жаліється на ситуацію, а шукає вирішення.

Кривбас вніс 7 пропозицій для покращення суддівства в УПЛ. "Біло-червоно-чорні" знайшли відповідь на низку запитань.

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Задля загального блага

Суддівство в Україні переживає далеко свій не найкращий період, проте деякі наші арбітри все ж отримують нагоди ставати лицем правосуддя в топових єврокубкових поєдинках. Та от варта спершу навести лад на внутрішній суддівській арені, чим і жадають зайнятись клуби Української Прем'єр-ліги, які проводили закриту зустріч, де розглядали проблеми нашого арбітражу. Активно себе також проявив і Кривбас.

Діло в тому, що 11-го жовтня відбулась зустріч в онлайн-форматі між представниками колективів українського елітного дивізіону та кураторами суддівського корпусу Ніколою Ріццолі та Лучано Лучі. В цілому сам факт зустрічі такого формату вже є позитивним моментом в українському футболі. Представники Комітету арбітрів показали моменти, де рефері прийняли правильні рішення, пояснили їхні мотиви та логіку, а також показали епізоди, де рішення були помилковими. Також куратори обґрунтували деякі актуальні трактування правил гри.

У свою чергу, представник Кривбасу Володимир Баєнко поставив ряд запитань, на котрі, за якого словами, багато хто з представників футбольної спільноти хотіли б почути відповіді. До того ж криворізький колектив запропонував декілька нововведень, які якраз знайдуть вирішення даних проблем та зроблять роботу Комітету арбітрів більш відкритою.

Запитання Кривбаса та пропозиції клубу

Запитання: чи є можливість зараз отримати інформацію про оцінку арбітра, яку поставив інспектор матчу? Пропозиція: виносити інформацію та оцінку на загал.

Запитання: чи є система штрафів і покарань у арбітра після незадовільної оцінки? Пропозиція: пропонуємо публічно згідно з поставленою оцінкою інспектора виносити рішення на загал.

Запитання: хто контролює рішення та оцінку інспектора? Пропозиція: створити наглядову групу для контролю їхньої роботи та формування рейтингів інспекторів.

Запитання: якими критеріями користуються при призначенні арбітрів? Пропозиція: ввести публічне сліпе жеребкування арбітра на матч з урахуванням логістичних і географічних нюансів.

Запитання: які фактори впливають на підвищення або пониження арбітра в класі? Пропозиція: створити чіткі критерії оцінювання та систему обміну між лігами відповідно рейтингу арбітра. Підписання контрактів з лігою на початку сезону згідно з рейтингом.

Запитання: чи можуть арбітри давати коментарі після матчів? Пропозиція: підписуючи контракти з арбітрами напередодні сезону, внести в них відповідний пункт, як це зроблено у більшості іноземних чемпіонатів.

Запитання: чи є механізм, який захищає арбітрів від обвинувачень в упередженому суддівстві? Пропозиція: пройти та проходити кожні півроку всім арбітрам та керівникам суддівського корпусу поліграф. Це як один з інструментів для мінімізації сумнівів чи підозр в упередженому суддівстві.