Директор київської Оболоні Олександр Різніченко прокоментував ситуацію щодо відмови клубу від VAR. Представник “пивоварів” зазначив, що колектив краще влиє відведені на систему гроші у благодійність.

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“Чому в усьому світі VAR приносить користь, а у нас навпаки?”

Оболонь незадоволена рішеннями арбітра, котрий судив матч киян проти Полісся (2:0). Суддя призначив пенальті на користь житомирян, котрі реалізували його на 90+7-ій хвилині та завдяки цьому вийшли вперед. “Пивовари” переконані, що рефері навмисне шукав моменти, щоб призначити одинадцятиметровий у ворота Оболоні, а суддя неграмотно скористався VARом.

151 тисяча за оренду фургона ВАР. Це за те, щоб його заправити і він доїхав з центру Києва на Оболонь? Як мені говорили представники інших клубів УПЛ, вони були придбані за кошти клубів. Але чому вони не на балансі клубів. VAR служить для того, щоб допомагати арбітрам на полі. Але якщо за допомогою VAR арбітр припускається таких помилок, а клуби ще за це сплачують величезні кошти, то навіщо нам цей VAR ? Що він нам дає? Краще я за ці кошти куплю пʼять дронів і передам військовим на фронт, а не буду годувати когось. Чому в усьому світі VAR приносить користь, а у нас навпаки? Думаю, справа в кваліфікації наших арбітрів,

– сказав Різніченко.

Отож, Оболонь заявила, що на їхньому стадіоні більше VAR працювати не буде, що є офіційною і принциповою позицією. Різніченко додав, що якщо президент клубу погодиться допустити систему на арену, то так і буде, директор платити за систему відмовляється. Ба більше, Оболонь звернулися до УПЛ і комітету арбітрів щодо розʼяснень суперечливих, на думку “пивоварів”, моментів, але клубу не відповіли. Згодом кияни відправили офіційний лист до УАФ та УПЛ з відмовою від роботи VAR на “Оболонь-Арені”.

До речі. Нещодавно була оприлюднена кількість скарг українських клубів на арбітрів у сезоні 2023/2024. 8 наставників елітних колективів по декілька разів висували свої претензії.

Скарги клубів / FH