Шовковський дебютує проти лідера УПЛ: онлайн-трансляція матчу Кривбас – Динамо

Кияни проведуть першу гру вже не під керівництвом Мірчі Луческу. Суперником "біло-синіх" стане лідер чемпіонату України Кривбас. Слідкуйте онлайн за грою грандів УПЛ разом з нами!

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 14 туру сезону 2023-2024. У першій грі неділі один із лідерів таблиці Кривбас поміряється силами із київським Динамо, пише 24 канал. Початок зустрічі – о 13:00.

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Команда Юрія Вернидуба приємно вражає цього сезону. Кривбас здобув 8 перемог у 13-ти матчах та посідав першу сходинку перед цим туром.

В суботу його потіснило Полісся, яке переграло Металіст 1925. Втім у криворіжців як раз є гра в запасі проти Динамо, щоб ліквідувати відставання у два очки.

. Букмекери віддають перевагу Динамо. На успіх киян можна поставити за 2,02, тоді як на нічию та на Кривбас виставлений ідентичний коефіцієнт – 3,75.

Самі ж кияни навпаки розчаровують. Команда не потрапила у групову стадію Ліги конференцій, а в чемпіонаті програла у чотирьох з 10-ти зустрічах.

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Це коштувало посади Мірчі Луческу, який пішов після поразки від Шахтаря. Гра у Кривому Розі стане дебютною для Олександра Шовковського. Кияни йдуть аж дев'ятими у турнірній таблиці, але при цьому мають аж чотири матчі в запасі у порівнянні із лідером Полісся.

Дивіться матч Кривбас – Динамо онлайн