Тиждень тому Динамо поступилось Шахтарю в рамках УПЛ (0:1). Після тої поразки наставник "біло-синіх" Мірча Луческу оголосив про відхід з київського клуб.

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Мірча поговорив із росіянами

Одразу ж після того, як румун виїхав закордон, він вирішив дати інтерв'ю пропагандистському російському виданню "Спорт-Експрес". У ньому Мірча не заперечив бажання повернутися тренувати в Росію.

Ба більше, Луческу зізнався, що спілкується зі зрадником України Анатолієм Тимощуком. Він також висловився про гру Зеніта та пошкодував через дискваліфікацію терористів в єврокубках.

Слідкую за Зенітом, тішуся успіхами Семака. У нього чудово виходить. Шкода, що така чудова команда не може виступати в єврокубках через цю ситуацію... Семак чудовий тренер, який створив робочу атмосферу в колективі. Результати говорять самі за себе. Сподіваюся, що скоро все закінчиться, в Україні гратимуть з уболівальниками, Росія повернеться до виступу в Європі та загалом усе прийде в норму,

– сказав Мірча пропагандистам.

Виправдання від Луческу

Втім згодом Луческу дав інтерв'ю українським ЗМІ. Він наголосив, що росЗМІ перекрутили його слова і що він за жодних обставин не поїде працювати в Росію.

Перш за все хочу сказати, що моє останнє інтерв’ю було на тему футболу, тільки футболу, а не війни та політики. Якби мене прямо спитали про повернення до Росії, то я би відповів, що ніколи не повернусь до країни, яка породжує зло та розпочинає війни. Я працював тут, в Києві з Динамо, та на власні очі бачив всі жахи війни, які принесла Росія. Я не покинув команду, готував гравців під повітряними тривогами та допомогав в евакуації їхніх родин. Я все це відчув на собі, яка може бути мова про повернення до Росії? Моя головна мрія зараз – це мир та спокій в Україні, повні стадіони та процвітання цієї чудової країни,

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Знаю, що обов’язково будуть у майбутньому запитання про Тимощука. В останній раз ми спілкувалися до початку повномасштабного вторгнення. Мені не зрозуміла його політична позиція, і я не хочу більше говорити про цю людину, хоча раніше ми близько спілкувались і він був моїм асистентом в Зениті. Щодо моєї кар’єри у майбутньому, то я не збираюсь йти на пенсію вже зараз. Я хочу повернутися до великого футболу. Хочу тренувати команди, які будуть грати на європейському рівні.

Я не хочу покидати Україну ворогом. Я був єдиним іноземним тренером, який не покинув Україну під час війни. Я був з Динамо та країною увесь цей час. Хочу, щоб ви запам’ятали мене як людину, яка допомагала розвивати український футбол. Я ніколи не повернусь працювати до Росії. Після того, що я побачив на власні в очі в Україні, це взагалі не обговорюється. Росія – це тероризм, смерть та біль. Не вірте всьому, що бачите. В моєму останньому інтерв’ю ми розмовляли виключно про футбол, а всі інші питання та відповіді журналісти вже додумали за мене. Запам’ятайте мене як людину, яка любить Україну,

– резюмував Луческу.

Україна та Росія в житті Луческу

Нагадаємо, що сумарно Мірча пропрацював в Україні 15 років, з них 12 у Шахтарі (2004-2016) та три у Динамо (2020-2023). Румунському фахівцю підкорилось дев'ять чемпіонств УПЛ.

До слова, Луческу встиг попрацювати в Росії вже за часів війни. У 2016 році румун очолив Зеніт із Санкт-Петербургу, де затримався на один рік. Саме там його асистентом став Анатолій Тимощук, який потім залишився там працювати, зрадивши Батьківщину.