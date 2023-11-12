В эти выходные в УПЛ проходят матчи 14 тура сезона 2023-2024. В первой игре воскресенья один из лидеров таблицы "Кривбасс" померяется силами с киевским Динамо, пишет 24 канал. Начало встречи – в 13.00.

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Команда Юрия Вернидуба приятно удивляет в этом сезоне. Кривбасс одержал 8 побед в 13-ти матчах и занимал первую строчку перед этим туром.

В субботу его потеснило Полесье, переигравшее Металлист 1925 года. Впрочем у криворожцев как раз есть игра в запасе против Динамо, чтобы ликвидировать отставание в два очка.

Кто фаворит. Букмекеры предпочитают Динамо. На успех киевлян можно поставить за 2,02, тогда как на ничью и Кривбасс выставлен идентичный коэффициент – 3,75.

Сами же киевляне наоборот разочаровывают. Команда не попала в групповую стадию Лиги конференций, а в чемпионате проиграла в четырех из 10 встречах.

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Это стоило должности Мирчи Луческу, последовавшему после поражения от Шахтера. Игра в Кривом Роге станет дебютной для Александра Шовковского. Киевляне идут девятыми в турнирной таблице, но при этом имеют четыре матча в запасе по сравнению с лидером Полесья.

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