Мова йде про італійський Інтер, який придивлявся до одного з лідерів київського Динамо. Таку інформацію розповів відомий коментатор та журналіст Ігор Циганик після розмови із вже колишнім тренером киян Мірчею Луческу.

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Міг би вже грати у Європі

"Містер" привідкрив секрет, що ще рік тому із ним на зв'язок виходили представники "нерадзуррі" та цікавились талановитим футболістом центра поля.

Інтер вже навіть був готовий вийти на Динамо з офіційною пропозицією, але усі плани зруйнувала травма Шапаренка, яку він отримав у грі проти турецького Фенербахче у Лізі Європи.

Микола через розрив "хрестів" пропустив чималий відрізок часу та був змушений знову набирати свою форму. Тому переїзд у топовий європейський чемпіонат відтермінувався.

У поточному сезоні-2023/2024 Шапаренко провів вже 10 матчів, у яких забив гол та віддав асист.

До слова. Шапаренко пов'язаний із Динамо Київ контрактом до кінця вересня 2025-го року. Його трансферну вартість оцінюють у 7 мільйонів євро. У футболці першої команди киян Микола вже відіграв 154 поєдинки (19 м'ячів та 17 гольових передач).

Відзначимо, що Інтеру приписували зацікавленість до вже колишнього голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна, який перебрався у лісабонську Бенфіку.

Динамо ж у попередньому турі програло в українському "Класичному" донецькому Шахтарю (0:1) та втратило головного тренера. Луческу подав у відставку та повернувся додому у Румунію. Виконувачем обов'язків став Олександр Шовковський, для якого ця посада вже не є новою.