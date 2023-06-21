39-річний американець апелює, що Усик утримує чемпіонські пояси, не даючи змоги іншим боксерам заволодіти титулом. Очевидно, що Лавджой вирішив спіймати хайп, "випадково" забувши про анонсований поєдинок з Дюбуа.

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Радикальна пропозиція колишнього гангстера

На думку американця, боксерські організації повинні відібрати пояси в Олександра Усика. Відповідний пост Лавджой зробив на своїй сторінці у Twitter.

У цього дрібного слизького виродка Усика, як і раніше, немає бою? Його дупу потрібно позбавити титулів. Через 60 днів буде цілий рік з моменту його останнього поєдинку. Ганьба,

– написав Лавджой.

Нагадаємо, що команда Усика тривалий час вела переговори з Тайсоном Ф'юрі щодо об'єднавчого поєдинку. Бій повинен був відбутися на "Вемблі" наприкінці квітня. Проте в останній момент "Циганський король" зірвав переговори, виставивши неприйнятні умови.

Через це WBA офіційно санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа. Тож свій наступний поєдинок володар титулів WBA, WBO та IBF проведе 26 серпня в Польщі.

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