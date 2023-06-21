39-летний американец апеллирует, что Усик удерживает чемпионские пояса, не позволяя другим боксерам завладеть титулом. Очевидно, что Лавджой решил поймать хайп, "случайно" забыв об анонсированном поединке с Дюбуа.
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Радикальное предложения бывшего гангстера
По мнению американца, боксерские организации должны отобрать пояса у Александра Усика. Соответствующий пост Лавджой опубликовал на своей странице в Twitter.
У этого мелкого скользкого урода Усика по-прежнему нет боя? Его задницу нужно лишить титулов. Через 60 дней будет целый год с момента его последнего поединка. Позор,
– написал Лавджой.
Напомним, что команда Усика долгое время вела переговоры с Тайсоном Фьюри по поводу объединительного поединка. Бой должен был состояться на "Уэмбли" в конце апреля. Однако в последний момент "Цыганский король" сорвал переговоры, выставив неприемлемые условия
Поэтому WBA официально санкционировала бой между Усиком и Дюбуа. Так что свой следующий поединок обладатель титулов WBA, WBO и IBF проведет 26 августа в Польше.
Кто такой Кристофер Лавджой
- 39-летний американский боксер-профессионал, объединяющий обязанности промоутера, когда-то находился в топ-15 рейтинга WBA.
- Поначалу Кристофер увлекался американским футболом, но найти себя в этом виде порта не сумел.
- В дальнейшем его деятельность была связана с криминалом на улицах Лос-Анджелеса. Он несколько раз попадал в тюрьму. Однако репутация бывшего гангстера помогла ему сделать карьеру в боксе.
- В возрасте 33 лет Лавджой дебютировал на профессиональном ринге. С тех пор он провел 22 поединка, в которых одержал 20 побед (все нокаутом), потерпел 1 поражение и еще 1 бой завершился вничью.