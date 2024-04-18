Гол плюс пас у фіналі Кубка ліги: черговий перформанс сина Шевченка
Джерело:Академія Вотфорда
Футболіст юнацької збірної України U-19 Крістіан Шевченко продовжує вражати результативною грою. Юний форвард став найкращим гравцем Вотфорда у фіналі Кубка ліги професійного розвитку.
У вівторок, 16 квітня, юнацька команда Вотфорда провела матч проти однолітків з Флітвуда в рамках фіналу Кубка ліги професійного розвитку U-17. У стартовому складі "шершнів" під номером 7 вийшов Шевченко-джуніор.
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Шевченко-молодший став лідером Вотфорда
Вже на 10-й хвилині поєдинку Крістіан відкрив рахунок у матчі. Окрім результативного удару син Шевченка відзначився результативною передачею на партнера по команді.
На жаль, Вотфорд у підсумку поступився Флітвуду з рахунком 2:3. Однак варто відзначити, що 17-річний українець взяв участь в обох забитих м'ячах своєї команди.
Шевченко-джуніор має шанс поїхати на Євро-2024 U-19
- Нагадаємо, що Крістіан Шевченко лише в цьому році отримав українське громадянство.
- Це дозволило 17-річному вінгеру дебютувати за юнацьку збірну України U-19.
- У складі "синьо-жовтих" Шевченко отримав футболку з номером 7, як у свого батька.
- У матчах еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 Крістіан взяв участь у двох матчах.
- За підсумком мінітурніру команда Дмитра Михайленка вийшла на Євро-2024. До речі, 17 квітня відбулося жеребкування фінальної стадії змагань.
- Тож Крістіан Шевченко має гарні шанси зіграти на юнацькому Євро у Північній Ірландії.