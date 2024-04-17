Підопічні Дмитра Михайленка на одному диханні провели еліт-раунд відбору Євро-2024. "Синьо-жовті" здобули три перемоги із загальним рахунком 8:0, пише 24 Канал.

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Суперники збірної України на Євро-2024 (U-19)

Збірна України посіла перше місце в групі та завоювала путівку до фінального турніру. Наша команда стала одним з восьми учасників Євро-2024.

17 квітня у Белфасті (Північна Ірландія) відбулася церемонія жеребкування. Учасники турніру були розподілені на дві групи. Господарі турніру заздалегідь отримали місце на стартовій позиції А1. Інші команди були розподілені шляхом жеребкування.

Результат жеребкування Євро-2024

Група А: Північна Ірландія, Норвегія, Італія, Україна

Група В: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія

"Синьо-жовті" разом з господарями турніру Північною Ірландією зіграють матч-відкриття (15 липня). Також суперником України буде чинний чемпіон Європи збірна Італії.

Нагадаємо, що з кожного квартету до півфіналу виходять по дві збірні. 28 липня на арені "Віндзор Парк" у Белфасті відбудеться фінальний матч, який визначить чемпіона Європи серед юнацьких збірних віком до 19 років.

Поєдинок за третє місце не передбачений регламентом. А от матч за п'яте місце, яке дозволить кваліфікуватися на чемпіонат світу, відбудеться 25 липня.